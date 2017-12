Director del Saime aclaró quiénes pueden optar por renovación del pasaporte

Juan Carlos Dugarte, director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), explicó que los ciudadanos que vayan a adquirir su pasaporte por primera vez pueden pedir la cita mediante la página del organismo.

“Las personas a veces no quieren la prórroga porque quieren tener una libreta nueva; pues no, no es posible; el sistema no les va a dejar acceder para optar por una cita si usted tiene una libreta todavía”, señaló en entrevista con Unión Radio este jueves.

Detalló que el sistema no permite que una persona, que posee una libreta, opte por una nueva debido a que puede solicitar la prórroga.

El director del Saime sostuvo que la medida “es una solución que se le da a los venezolanos”, y detalló que en un mes se han beneficiado 30 mil personas a nivel nacional y cinco mil en el extranjero.

Dugarte explicó que la prórroga del documento es una medida que aún no tiene tiempo de culminación, y aclaró que la institución que representa no presenta fallas de material para imprimir pasaportes.

Redacción / Agencias