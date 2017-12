Barack Obama publicó el mensaje más popular de 2017

Parece cierto eso de que no importa la cantidad sino la calidad. Al menos en Twitter . Ayer se conocieron las cifras oficiales del año de la red social del pajarito y pese a que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , es un usuario muy activo de sus cuentas, no logró mejores resultados que su antecesor, Barack Obama , mucho más moderado.

Twitter reveló ayer cuáles fueron los mensajes con mayor cantidad de “me gusta” y retuits del año pasado, un dato que reflejó que la profunda división entre republicanos y demócratas se da también en las redes sociales.

Y el ganador fue Obama. El ex mandatario publicó el mensaje más popular con una cita de Nelson Mandela que recibió 4,6 millones de “me gusta” y fue el segundo más retuiteado, con 1,7 millones de veces.

El tuit dice: “Nadie nace odiando a otra persona debido al color de su piel, su origen o su religión” e incluye una fotografía en la que Obama saluda a un grupo diverso de bebes a través de una ventana.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…” pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) 13 de agosto de 2017