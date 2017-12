Actriz porno August Ames se suicida tras ser acosada en Twitter

La actriz canadiense de cine porno August Ames ha muerto a los 23 años. Amigos de la actriz, según el portal de cotilleos ‘The Blast’, aseguran que sufría una prolongada depresión. El forense del condado de Ventura ha certificado la muerte por asfixia, según el portal, que asegura que la actriz se suicidó ahorcándose.

En los últimos días Ames se había tenido que defender en su cuenta de Twitter de un intenso acoso en la red tras haber confesado que había rehusado rodar una escena con un actor que había participado poco antes en una película porno gay. La polémica alcanzó tal intensidad que, justo antes de su muerte, la actriz se despidió con un tuit que decía simplemente: “Que os jodan a todos”.

fuck y’all — August Ames (@AugustAmesxxx) 5 de diciembre de 2017

Su marido, Kevin Moore, confirmó la noticia: “Era la persona más buena que nunca conocí y lo significaba todo para mí”.

August Ames participó en 270 películas porno desde que alcanzó la celebridad en la industria a los 19 años. Era la novena ‘pornstar’ más popular en el servicio de videos X Pornhub. Recientemente participó en una paradio porno de ‘La bella y la bestia’.

La polémica estalló el pasado 3 de diciembre, solo dos días antes de que apareciese muerta en su domicilio de Camarillo, California. En su primer mensaje, advertía a la actriz que le fuese a sustituir en una escena al día siguiente de que su ‘partenaire’ había rodado porno gay. “Ve con precauciones, es todo lo que puedo decir”, añadía, antes de preguntarse si los agentes se preocupaban de los intereses de sus representados.

whichever (lady) performer is replacing me tomorrow for @EroticaXNews , you’re shooting with a guy who has shot gay porn, just to let cha know. BS is all I can say🤷🏽‍♀️ Do agents really not care about who they’re representing? #ladirect I do my homework for my body🤓✏️🔍 — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

NOT homophobic. Most girls don’t shoot with guys who have shot gay porn, for safety. That’s just how it is with me. I’m not putting my body at risk, i don’t know what they do in their private lives. https://t.co/MRKt2GrAU4 — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

Tras ser acusada de homofóbica, respondió “no voy a poner mi cuerpo en peligro” e incluso subrayó que no tenía nada en contra de la homosexualidad, hasta el punto de que precisamente ella misma se sentía atraída por las mujeres. Sin embargo, al día siguiente tuvo que seguir defendiéndose, argumentado que no tenía nada por lo que disculparse.

I don’t have anything to apologize for! Apologizing for taking extra steps to ensue that my body stays safe? Fuck you guys attacking me when none of my intentions were malicious. I fucking love the gay community! What the fuck ever! I CHOOSE who I have inside my body. No hate. https://t.co/7dSbq27K2F — August Ames (@AugustAmesxxx) 4 de diciembre de 2017

Ese mismo día lamentaba ser acosada en Twitter por haber seguido tres reglas razonables: “Elige con quien quieres trabajar / No hagas nada que te haga sentir incómoda / Comparte tus pensamientos’.

Agencias