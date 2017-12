Youtuber dominicana “Killadamente”, se rapa el cabello para ayudar a los niños con cáncer

La famosa youtuber dominicana ‘Killadamente’ sorprendió a sus seguidores en las redes sociales tras subir un vídeo a su cuenta rapándose el cabello por una buena causa.

“El cabello no nos hace bonitas! Somos más que físico! Vamos a lograrlo!” escribió la joven latina junto al vídeo que adjuntó, el cual tiene casi medio millón de reproducciones.

El cabello no nos Hace bonitas! Somos mas que físico! Vamos a lograrlo! Ayudenme a ayudar 💕 estoy recibiendo donaciones en GoFundMe les dejaré el Link en mi biografía ❤️ VAMOS FAMILIA #MEAMOYNOMEIMPORTA #CANCER #MATEMOSELCANCER #SOMOSUNO 💝 Una publicación compartida de Reina (@killadamente) el 3 de Dic de 2017 a la(s) 9:43 PST

‘Killadamente’ decidió realizar este acto tan simbólico y a la vez radical ya que recibió un conmovedor mensaje de un niña de 12 años que padece cáncer. “Hola, tengo 12 años y tengo cáncer, Killada, hace un año aprendí a quererme sin importar lo que digan los demás, ya había aprendido a quererme gracias a tus vídeos, pero ahora estoy flaca y calva, me siento fea, me quiero morir, ojalá un día puedas contestarme”, dice el mensaje de la menor.

La youtuber se emocionó con este mensaje y decidió raparse el cabello y dejar un mensaje en sus redes para que la gente se fije en la belleza interior y no en la exterior.

“En primer lugar, tú no necesitas esto (cabello) para ser linda, lo que nos hace bonita, es cómo seamos por dentro, cómo amemos a nuestra gente, qué tan lindas personas seamos”, dijo ‘Killadamente’ al tiempo que anunció la campaña ‘Me amo y no me importa’, para ayudar a los pequeños que padecen de esta enfermedad.

Agencias