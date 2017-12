La revista Time elige como “Persona del año” a las denunciantes de acoso

Todas las personas que “rompieron el silencio” sobre el acoso sexual, las primeras mujeres que revelaron el caso Weinstein y las miles que han seguido su ejemplo, fueron designadas “Personalidad del año” 2017 por la revista estadounidense Time este miércoles.

“Los rompedores de silencio” son una amplia gama de personas, en su mayoría mujeres, desde las primeras que acusaron públicamente al ahora desacreditado magnate de Hollywood Harvey Weinstein a aquellas que compartieron sus historias de abuso usando el hashtag #MeToo (yo también), desencadenando un reconocimiento de una incómoda verdad en Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quedó segundo en esta prestigiosa clasificación, delante de su homólogo chino, Xi Jinping, informó la revista.

