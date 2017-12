¡BRAVO! José Altuve electo como ‘Deportista del Año’ por Sports Illustrated

El segunda base venezolano José Altuve, de los campeones Astros de Houston, y el defensa J.J. Watt, de los Houston Texans, en el football americano de la NFL, fueron elegidos ‘Deportistas del Año’ por la Revista especializada en deportes Sports Illustrated.

Altuve, que sigue cosechando galardones en el béisbol, es el primer jugador de los Astros en ganar este pergamino, creado en 1954.

La distinción lo reciben los atletas, directores técnicos o equipos que se hayan destacado al lograr los más altos niveles deportivos y, a la vez, hayan demostrado una buena conducta.

Altuve, que se convirtió en el 18vo jugador de Grandes Ligas en ganar el premio, le sigue los pasos al dominicano Sammy Sosa (1998) como latinoamericanos reconocidos por la revista.

El venezolano fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso) de la Liga Americana, luego de lograr su tercer título de bateo del circuito y ayudando a los Astros a ganar su primera Serie Mundial en 55 años de historia de la franquicia.

El segunda base tuvo promedio de .346 y lideró el circuito de la Americana con 204 hits, además de convertirse en el primer jugador en comandar la Liga en imparables en cuatro temporadas consecutivas.

Por su parte, Watt, también se destacó al recaudar 37 millones de dólares para obras caritativas tras el paso del huracán Harvey en agosto por Texas y, específicamente, Houston.

Algunos ganadores anteriores incluyen a LeBron James (dos veces, NBA), Tom Brady (NFL), Michael Jordan (NBA), Muhammad Ali (Boxeo) y Arnold Palmer (Golf, PGA).

José Altuve has spent his whole life proving people wrong…

and in 2017, our #Sportsperson of the Year finally brought Houston a championship https://t.co/8feLQQRAEc pic.twitter.com/vnmIAL2iG6

— Sports Illustrated (@SInow) December 6, 2017