Samuel Moncada es el nuevo embajador de Venezuela ante la ONU

El historiador y excanciller venezolano Samuel Moncada fue designado como Embajador representante permanente de ese país en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La información fue publicada en la cuenta de Twitter de la cancillería venezolana, este martes.

#NOTICIA | Designado @SMoncada_VEN como nuevo Embajador Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas @ONU_es , con sede en la ciudad de New York. pic.twitter.com/1k8DAL3JO7

Moncada se ha desempeñado como viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte y ha sido representante permanente Alterno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y embajador de Venezuela ante el Consejo Permanente de ese bloque, recoge VTV.

De igual manera, fue jefe de la Comisión Presidencial ante el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).

Ha ocupado anteriormente el cargo de embajador de Venezuela ante la ONU y fue embajador ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El embajador saliente de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, informó, a través de las redes sociales, que renunció a su cargo, por solicitud del presidente Nicolás Maduro.

Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez! pic.twitter.com/tIfsamCHgz

