Omar Vizquel será el manager del equipo Clase-A de White Sox

Chicago White Sox ha nombrado al ex infielder del equipo, el venezolano Omar Vizquel, como manager de su sucursal de Clase-A Winston-Salem. Vizquel sustituye a Willie Harris, otro ex jugador del cuadro del equipo, en el timón de los Dash.

Vizquel, de 50 años de edad, fue coach de primera, del infield y del corrido de bases en los Tigres de Detroit del 2014 al 2017. El ex torpedero de Grandes Ligas también dirigió a la selección venezolana durante el Clásico Mundial de Béisbol 2017. Del 2010 al 2011, Vizquel vistió el uniforme de los White Sox como jugador activo, bateando .268 con 18 dobles, dos triples, dos jonrones, 38 empujadas, 12 bases robadas y 54 anotadas en un total de 166 partidos.

“Estamos emocionados de que Omar vuelva a la organización de los White Sox como manager en Winston-Salem”, dijo el director de desarrollo de jugadores de Chicago, Chris Getz. “Tiene amplia experiencia y amplio conocimiento ganados en una larga carrera”.

The #WhiteSox have named former major-league infielder Omar Vizquel as the new manager at Class A Winston-Salem. pic.twitter.com/xgOe9RFAz2

— Chicago White Sox (@whitesox) December 4, 2017