John Mayer fue ingresado de emergencia en un hospital en los Estados Unidos

A través de las redes sociales se supo que el cantante, compositor y productor musical John Mayer ingresó de emergencia en un hospital en los Estados Unidos, luego de presentar un síntomas de apendicitis aguda.

El portal Breaking911 fue el encargado de revelar la información a todos los seguidores del músico mediante un tweet. Además, la noticia ha sido confirmada a través de la cuenta de Twitter de su banda Dead & Company, con quienes trabaja desde el año 2015.

JUST IN: Singer John Mayer rushed to the hospital for emergency appendectomy – TMZ

— Breaking911 (@Breaking911) 5 de diciembre de 2017