Gobierno y choferes buscan mejorar sistema de transporte

Con la participación de más de 150 líneas que integran la Fuerza Socialista de Transporte Masivo del municipio Bolívar, se llevó a cabo una asamblea dirigida por el jefe del Comando de Campaña Zamora 200, Guillermo Martínez Vílchez, acompañado por el candidato de la patria Luis José Marcano.

En la reunión, el también alcalde de Barcelona señaló que al inicio de su gestión, según el estudio de marca de ciudad, la situación del transporte era el principal problema en la localidad; sin embargo, destacó que gracias al trabajo articulado con los conductores hoy la realidad es otra.

“Hace cuatro años teníamos 17 zonas de silencio, espacios que no contaban con este servicio, ahora solo nos quedan 6; hace cuatro años no teníamos las 19 obras de movilidad que tenemos hoy; hace cuatro años nuestras mujeres no tenían el rol protagónico que tienen hoy, hoy tenemos presidentas de líneas y conductoras que también hacen un gran trabajo”, detalló Martínez.

En este sentido, aseguró que con la victoria revolucionaria este próximo domingo, estos avances seguirán su curso con Luis José Marcano al frente, quien a su vez y dándole continuidad a las políticas sociales implementadas por el Gobierno Bolivariano en beneficio de todos los sectores informó sobre el pago del bono de alimentación anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a todo el gremio de transportistas.

“Uno de los sectores más golpeados por la arremetida económica ha sido el de los conductores; se trata de un estrategia para generar malestar en el pueblo, pero estamos al frente de un grupo de hombres y mujeres llenos de conciencia que no se dejarán doblegar”, manifestó el candidato.

Marcano enfatizó además que estas acciones están enmarcadas dentro de un modelo socialista que protege a los más vulnerables de la sociedad, y por tanto debe ser defendido y consolidado. “No se trata de defender a una persona, se trata de defender la revolución bolivariana y lograr la construcción del proyecto de Chávez”, destacó.

El presidente del Instituto Autónomo de Movilidad y Transporte del municipio, Jesús Marcano, agradeció al alcalde, Guillermo Martínez, por prestar atención al gremio durante su gerencia y afirmó que con esfuerzo y trabajo en equipo sí se puede prestar un servicio humanista a los ciudadanos.

Beneficios

Eudes Pereira, presidente de la Fuerza Socialista de Transporte Masivo, también expresó su reconocimiento hacia el trabajo articulado con el Gobierno municipal y precisó entre los beneficios que recibieron la concesión de créditos para repotenciar unidades, el acceso a las bolsas de alimentos y la recuperación de calles y avenidas a través de la Fiesta del Asfalto.

Redacción