Gabriel Soto aceptó sus infidelidades

El actor mexicano Gabriel Soto admitió este lunes que sus infidelidades y otros errores contribuyeron a su recién anunciada separación de Geraldine Bazán y por primera vez respondió públicamente si como se ha rumoreado durante los pasados meses alguna vez tuvo relaciones sexuales con la actriz venezolana Marjorie de Sousa, procreando al bebé Matías Gregorio.

“Jamás, jamás. Ni siquiera le di un solo beso (a Marjorie de Sousa)”, respondió Gabriel Soto al periodista Gustavo Adolfo Infante, en una entrevista en exclusiva transmitida en su programa ‘De primera mano’, en México, y a través de El Gordo y la Flaca para Estados Unidos.

De acuerdo con el protagonista de la telenovela ‘Caer en tentación’, a Marjorie de Sousa solo la cargó en la playa durante un compartir de los miembros del elenco de la obra ‘Por qué los hombres aman a las cabronas’, que presentaban a través de la república mexicana. “Fue una cargada”, insistió Soto al describir, una vez más, las fotos que publicó en abril del pasado año la revista TV Notas y que fueron interpretadas por algunos como la supuesta evidencia de que entre ambos artistas había algo más que una amistad.

Para Gabriel Soto, la cargada fue al estilo lucha libre. “Si hubiese sido, a lo mejor, en otro lugar y si Marjorie no hubiera estado en bikini, (con las fotos) no se hubiera causado el aboroto que causó”. Inconcebible todavía le parece que a casi dos años del incidente, nadie pueda creer que la verdad. “Fueron unas fotos muy sugestivas, sí, pero de eso a que yo haya tenido relaciones sexuales con la señora Marjorie de Sousa, lo niego categóricamente. Jamás ni siquiera la toqué”, sentenció.

Dos meses después de que reventara ese escándalo, que llevó a Marjorie de Sousa y Gabriel Soto a emitir disculpas públicas a Geraldine Bazán, por el malestar que las fotos generaron, la actriz venezolana retomó su relación amorosa con el actor argentino Julián Gil, de quien quedó embarazada.

El pasado 27 de enero nació Matías Gregorio, hijo de Marjorie de Sousa y Julián Gil. La pareja se separó tres meses después y en medio de su pleito por la manutención y relaciones paternofiliales resurgieron los rumores que vinculaban a la actriz venezolana con Gabriel Soto. ¿La razón? El color de ojos y de cabello del bebé.

“¿Por qué hay duda, si Julián (Gil) todo el tiempo ha aceptado que Matías es su hijo y yo todo el tiempo lo he negado porque sé que no es cierto?”, se preguntó el actor de 45 años, incapaz de comprender por qué “la gente no cree que yo no tengo nada que ver ahí”.

A la pregunta de si estaría dispuesto a someterse a una prueba de ADN para evidenciar que Matías Gregorio no es su hijo, Soto respondió que “por supuesto que sí, porque no tengo nada que esconder”. Además, convencido aseguró que “no podría ir por la vida teniendo el .01 por ciento de duda” de que tiene un hijo sin atender. De hecho, afirmó que a las dos hijas que tuvo durante su relación de 10 años con Geraldine Bazán, las ha dejado con todo lo necesario para que el divorcio les impacte de la menor forma posible.

