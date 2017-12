Fernando Alonso ya forma parte del Salón de la Fama de la FIA

El piloto español Fernando Alonso ha pasado a formar parte desde este lunes del Salón de la Fama de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), integrado por los 33 campeones del mundo de Fórmula Uno, informa este organismo.

La ceremonia de ingreso en el ‘Hall of Fame’ se ha celebrado en la sede de la FIA en París. “Una noche emotiva. Gran honor formar parte del ‘Hall of Fame’ de la FIA. Compartir espacio con los grandes pilotos de la historia del deporte que me apasiona”, escribió Alonso, campeón mundial de Fórmula Uno en 2005 y 2006, desde París en su cuenta de Twitter.

An emotional night at FIA in Paris. A great honor to be part of the Hall of Fame. #HallOfFameFIA #thanks 🙏 pic.twitter.com/M17fWeiDPf

