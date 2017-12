“Nocaut fulminante” recibió boxeo barcelonés al cerrar su temporada

Era el programa de cierre de la temporada de boxeo del municipio Simón Bolívar, pero no se pudo realizar este domingo en el cuadrilátero del gimnasio ubicado en predios de la Fundación del Niño de esta ciudad, donde funciona y se preparan los púgiles del club Escuela Jesús Guarache, que en la cartelera de siete combates, seis debía disputar y uno Campeones del Barrio contra la selección de pugilistas que se encuentran carentes de libertad en el Internado Judicial de Puente Ayala.

La cartelera en sí tenía suma importancia, pues reunía a siete prospectos del boxeo del municipio Simón Bolívar contra igual número de peleadores penalizados que tienen experiencia profesional, pues cuatro de ellos debían fajarse contra igual número de prospectos que ya están listos para ser firmados al boxeo profesional.

Pero… ¿Qué pasó?

Hasta el momento, los organizadores de la cartelera, entre ellos los entrenadores Efraín Marcano y Jesús Guarache, no han dado respuesta que señale las causas por las cuales fue suspendido el cartel que debía celebrarse ayer en el gimnasio de la Fundación del Niño donde iniciaría su accionar a las 2:00 de la tarde.

A esa hora ningún organizador visitó los predios del antiguo IDEA, como tampoco a la hora de inicio del programa no se encontraban los peleadores y menos los entrenadores Marcano y Guarache, pero sí una buena cantidad de fanáticos que desde tempranas horas de la tarde se reunieron para presenciar el programa que no se realizó por la irresponsabilidad de los organizadores, quienes no dieron la cara para anunciarle al público la causa que motivó a su suspensión.

¿Cuál fue el motivo?, ¿Porqué no se realizó?, ¿Tendrá ó no cierre la temporada el boxeo del municipio Simón Bolívar?. Son preguntas que están en el aire, las cuales Marcano y Guarache están obligados a responder.

Julio Medina

