Daniel Ceballos: “Me voy a resistir a todo acto cruel que viole mis derechos humanos”

El dirigente de Voluntad Popular y exalcalde, Daniel Ceballos, envió una carta desde El Helicoide donde se encuentra recluido, tras 57 días en aislamiento, anunciando medidas que tomará ante las autoridades que a su juicio, violan sus derechos humanos.

“No voy a cooperar más, me voy a resistir a todo acto cruel que viole mis derechos humanos, asumo las consecuencias de estas decisiones; que la dictadura y los funcionarios que reciben y ejecutan estas órdenes también las asuman”, reza el mensaje que publicó en la red social Twitter junto a la foto de la carta que escribió con su puño y letra.

Explicó que lleva más de tres meses que no ve a sus hijos y 57 días sin ver el sol en una celda de máxima seguridad en El Helicoide cuyas rejas están cerradas con candado.

“Desde el 28 de noviembre me pusieron un grillete en mi tobillo derecho; me entregaron un cargador (pues debo ponerlo a cargar yo mismo dos horas al día). He destruido el cargador y no voy a recargar el Grillete a partir de hoy; no voy a cooperar, no me someteré ¡me resistiré!”, se lee en la carta.

Precisó que cada día a las 7:00 de la mañana le toman una foto sosteniendo un periódico en la mano. “Me voy a resistir a esta humillación, no me tomaré más esa foto, no con mi consentimiento. ¡Voy a resistir!”, agregó.

Es preciso recordar que el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue detenido en el año 2014 por presuntos delitos de rebelión civil.

La liberación de los presos políticos es uno de los temas que pide la oposición venezolana dentro de la mesa de diálogo con los representantes del gobierno de Nicolás Maduro.

“Las liberaciones de cerca, me temo que puedan cambiar, pero se habla de 300 o 350 dependiendo de la lista que existe de personas que están presas simplemente por su condición política, y que para nosotros es una exigencia lograr la liberación de todos y cada uno de nuestros presos políticos”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, durante una rueda de prensa realizada el fin de semana.

