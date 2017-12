El Senado de EE.UU. aprueba la reforma fiscal de Trump

El Senado de EE.UU. ha aprobado el proyecto de ley del Partido Republicano para reescribir el código tributario estadounidense. Se trata de un paso crucial hacia una gran victoria legislativa para el presidente Donald Trump.

La Ley de Empleos y Reducción de Impuestos obtuvo 51 votos a favor 49 en contra. El Senador Bob Corker fue el único republicano que votó en contra del proyecto. Se prevé que el polémico proyecto sea ley antes de fin de año, lo que lo convertiría en la primera pieza legislativa importante que la Administración Trump ha podido aprobar en el Congreso.

La reforma prevé simplificar el Código de Rentas Internas de 1986, alterando de manera efectiva la tasa de impuestos para individuos y empresas. El proyecto de ley también exige la eliminación de varias deducciones fiscales. De esta manera, la medida presupone cambios en la llamada tasa corporativa, la provisión de beneficios para las parejas casadas y la reducción del número de tramos fiscales.

El presidente Trump ha celebrado la aprobación de la reforma por el Senado. “Estamos un paso más cerca de ofrecer recortes tributarios masivos para familias trabajadoras en todo Estados Unidos”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter y agregó que espera firmar el proyecto final antes de la Navidad.

We are one step closer to delivering MASSIVE tax cuts for working families across America. Special thanks to @SenateMajLdr Mitch McConnell and Chairman @SenOrrinHatch for shepherding our bill through the Senate. Look forward to signing a final bill before Christmas! pic.twitter.com/gmWTny3SfS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017