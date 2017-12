Todos los detalles sobre la última cita de Justin Bieber y Selena Gomez

Justin Bieber y Selena Gomez fueron fotografiados yendo a la Iglesia juntos este miércoles por la noche para un servicio nocturno. Bieber se mantuvo casual y usó una sudadera negra y pantalones deportivos, mientras que Gomez usó una chaqueta café y una camisa de rayas. Gomez sigue con su peinado rubio brillante, que debutó en la alfombra roja de los American Music Awards 2017, justo antes de su presentación.

“Selena y Justin llegaron separados a la ceremonia religiosa en la Iglesia Zoe”, le dijo una fuente a E! News. “Selena estuvo de muy buen ánimo, conversó con amigos y estuvo feliz de verlos. Justin llegó unos minutos antes que Selena y se quedó esperándola. Estuvieron juntos un rato antes de sentarse para la misa”.

No fueron las únicas celebridades que asistieron a la ceremonia de esa noche. Kourtney Kardashian también estuvo ahí, lo que pudo ocasionar un encuentro incómodo considerando que anteriormente hubo rumores de romance entre la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el intérprete de Sorry.

Después de la misa, se fueron por separado hasta el hotel Montage de Beverly Hills. Se sentaron en el patio del restaurante (los dos solos) y pidieron algunas bebidas.

“Se sentaron frente a frente y escucharon al cantante de jazz”, dijo la fuente.

Parece que Bieber y Gomez disfrutaron de una buena conversación y también de un poco de caricias.

“Parecía una conversación seria, pero Selena se rió varias veces”, dijo la fuente. “Al final de su conversación, Justin llegó y puso su mano en el hombro de Selena y le dio un pequeño masaje. Ella le dio un largo y apretado abrazo. Pareció muy feliz y cómoda con él. No quería dejarlo ir, se besaron rápido y se dijeron adiós. Selena estuvo feliz y sonriente con lo que Justin le dijo”.

Este no es la primera vez que Gomez y Bieber van juntos a la iglesia. En octubre los vieron por primera vez disfrutando de un desayuno y luego saliendo a la iglesia. En ese momento los fans no estaban seguros de que se hubiesen reconciliado.

Con información de E! News.