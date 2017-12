Pacientes con VIH no cuentan con tratamiento

Más de un año tienen los pacientes con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), sin recibir el tratamiento completo, situación que desmejora la calidad de vida del enfermo.

Así lo manifestó Edgar Parra, un joven de apenas 30 años, quien padece de la enfermedad y se encontraba en la coordinación del Programa especial del VIH, en el estado Anzoátegui, averiguando si algunos de los medicamentos que necesita habían aparecido.

“Yo ya tengo más de 12 años con la enfermedad, y hasta hace poco tiempo había llevado todo este proceso con normalidad. Pero ahora solo vivo preocupado y buscando mi tratamiento que desde hace más de un año dejé de recibirlo como debe ser ya que muchos de los medicamentos están desaparecidos del país”, contó.

Detalló que en el territorio nacional no hay Truvada, Complera, Norvir, Reyataz, Raltegravir, Efavirenz, Tenofovir, Intelence, Viraday, entre otros, que son los más buscados por los pacientes.

“Esto es una irresponsabilidad del ministerio. Tengo amigos que tienen tres meses sin tomar medicamentos porque el gobierno no los tiene. La calidad de vida en Venezuela es muy mala. Me siento indignado, en otras partes del mundo esto no sucede”, criticó.

Para él las quejas y protestas ante la falta de medicinas son un callejón sin salida, una forma de desgaste emocional que no vale la pena, pues asegura que el gobierno se hace de oídos sordos.

En Venezuela hay alrededor de 300.000 personas que han contraído el Virus del VIH y que están registradas en el Programa Nacional del VIH-SIDA del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), de las cuales 11.000 tienen entre 15 y 25 años de edad.

Aunque desde hace varios años el MPPS no emite el boletín epidemiológico sobre la cifras de personas fallecidas a causa de la infección, la fundación StopVIH asegura que según datos del organismo gubernamental en Venezuela nacen al menos 600 niños con VIH cada año y mueren alrededor de 2.161 personas diagnosticadas con SIDA en el mismo periodo de tiempo.

Jesús Azócar