Tigresa del Oriente causó furor en las redes con su nueva canción

Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, causó furor en las redes sociales con su nuevo tema “A mí me gustan menores”. El video fue publicado la tarde del miércoles en Facebook.

Bustos realizó una parodia de la canción “A mí me gustan mayores”, de la cantante Rebbeca Marie Gómez, conocida como Becky G, junto a Benito Antonio Martínez Ocasio, alias “Bad Bunny”.

La Tigresa del Oriente grabó el tema con la colaboración del youtuber peruano ‘Robertillo’. “¡Por fin! ¡Rompiendo esquemas, estereotipos! ¡Tiembla, Becky G y Bad Bunny!”, publicó la cantante junto al video que se hizo viral y que logró obtener más de 3 millones de reproducciones poco tiempo después de ser difundido.

“A mí me gusta que me lleves en el ‘Chama’ y pa’ que ahorres tu propina y me engrías en la cama. A mí me gusta que no tengas membresía pa’chapar en el parque y venga la policía”, dice el inicio de la canción.

El Nacional