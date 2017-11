Motta Domínguez denunció sabotaje en subestación eléctrica en Carabobo

El ministro para Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, indicó que la explosión en la subestación eléctrica Guáparo, ubicada en el estado Carabobo, se debe a un sabotaje al servicio eléctrico.

El ministro informó que el servicio, que afectó en su totalidad a la capital de la entidad, se encuentra 90% recuperado.

“Se están activando los nuevos sabotajes considerando que se están acercando las elecciones. Inician de nuevo los ataques y repudiamos estos actos que van en contra de los intereses del pueblo”, expresó Motta Domínguez.

Agregó que “el sabotaje como tal no se puede eliminar porque las mentes maquiavélicas no saben dónde se va a atacar. El sistema eléctrico son 140 mil kilómetros de líneas de cable y hay ciento y cientos de torres y no sabemos”.

Detalló que se generó una explosión, seguido de un incendio, de gran magnitud en la subestación.

Señaló que una vez que se logró controlar el incendio, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) entraron al lugar y encontraron pruebas del supuesto sabotaje.

Los efectivos “se encontraron en el lugar herramientas totalmente quemadas, los cables que cortaron, el sitio por donde penetraron, la cerca que violaron”, enfatizó el ministro al tiempo que señaló que estos funcionarios “están buscando en los centros asistenciales y hospitales a una persona que haya sufrido fuertes quemaduras o a punto de morir”, tras el ataque.

Imágenes contundentes que confirman un acto de sabotaje en la subestación Guaparo, en Valencia. Edo.Carabobo pic.twitter.com/dIGMSFbVHJ — LUIS MOTTA DOMINGUEZ (@LMOTTAD) 30 de noviembre de 2017

Globovisión