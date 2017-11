Reuters: Gobierno venezolano removió a Rafael Ramírez de su cargo

La agencia internacional de noticias Reuters informó este martes que el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, fue destituido de su cargo por el gobierno venezolano.

Recientemente se ha generado una polémica entorno a Ramírez, quien presidía Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) antes de ser embajador.

Fidel Ramírez Carreño, hermano de Rafael Ramírez, fue vinculado con la empresa KCT, consorcio venezolano señalado por participar en el esquema de corrupción y lavado de dinero. Por el caso, también están siendo juzgados los dueños de Miami Equipment & Export Co, Luis Díaz y Luis Javier Díaz.

El familiar del ex embajador se encuentra entre los beneficiarios del envío de millones de dólares a Estados Unidos con soporte en facturas falsas.

De acuerdo con información de la periodista Maibort Petit, Ramírez Carreño realizaba estos procesos alegando servicios de consultoría prestados por funcionarios del gobierno de Venezuela, la empresa KCT Cumaná II Internacional les envió millones de dólares a través de Miami Equipment & Export Co.

El oficialismo

Luego de que el ex presidente de Pdvsa fuera relacionado con funcionarios de Petróleos de Venezuela buscados por corrupción se ha generado una serie conflictos dentro de las filas oficialistas.

“Quien me ataque a mi debe pensar un poquito, solo un poco, porqué Chávez me tuvo 12 años a su lado. Pero, además, cuando estaba muriendo solo llamó a cuatro y yo estaba allí. Así es que ningún advenedizo me puede venir con cuentos a mí. ¡Viva Chávez, venceremos!”, precisó Ramírez en su cuenta de Twitter el 21 de noviembre.

El tuit fue publicado luego de que la constituyentista Iris Valera manifestara en una entrevista, en la que leyó un comentario de Ramírez que “no le gustó para nada”. “Que salga ahorita a advertir ‘yo dije’, ‘yo hice’ ¿Es que acaso está buscando un titular? Yo no creo que él sea un ingenuo en política”.

Valera se refirió a la publicación de Rafael Ramírez en el portal web Aporrea, donde indicó que propuso varias medidas económicas al presidente Nicolás Maduro que no fueron aplicadas por “factores internos”.

En el escrito, el diplomático manifestó que el presidente Chávez conocía la crisis cambiaria y petrolera de Venezuela, pero no se aplicaron los correctivos necesarios para aliviar la carga fiscal y monetaria que tenía que afrontar Pdvsa desde el año 2012.

Reuters/ El Nacional