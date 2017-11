Rafael Ramírez habría desmentido su destitución de la ONU

Rafael Ramírez habría desmentido su supuesta destitución como embajador de Venezuela ante la ONU por orden del gobierno venezolano.

La información fue publicada por Anatoly Kurmanaev, reportero del diario estadounidense del diario Wall Street Journal. Mediante su cuenta de Twitter, el periodista aseveró que el diplomático venezolano le informó que no fue destituido de su cargo.

La información también fue difundida por el editor del mencionado diario David Luhnow, quien aseguró que Ramírez aún se encuentra en Nueva York ejerciendo sus funciones políticas.

La agencia internacional de noticias Reuters informó este martes que el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rafael Ramírez, fue destituido de su cargo por el gobierno de Nicolás Maduro.

Recientemente se ha generado una polémica en torno a Ramírez, quien presidía Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) antes de ser embajador.

Fidel Ramírez Carreño, hermano de Rafael Ramírez, fue vinculado con la empresa KCT, consorcio venezolano señalado por participar en el esquema de corrupción y lavado de dinero. Por el caso, también están siendo juzgados los dueños de Miami Equipment & Export Co, Luis Díaz y Luis Javier Díaz.

Well, Ramirez now denies he’s been removed or was asked to resign. Says he remains in his post as UN Ambassador.

— Anatoly Kurmanaev (@AKurmanaev) 29 de noviembre de 2017