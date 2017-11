Mílner va por otro “nocaut” ante el mirandino Monsalve

El talentoso púgil barcelonés Mílner “El Profe” Marcano regresa al cuadrilátero para enfrentar este sábado 2 de diciembre al mirandino José Monsalve, en una de las peleas preliminares pactada a seis asaltos de la cartelera boxística a celebrarse en el gimnasio Vertical “El Dorado” de Petare, estado Miranda.

“Voy a mi combate No. 10 en la temporada en la que he podido tejer un palmarés de 10 peleas, de las cuales he obtenido 8 triunfos, con 1 empate y 1 revés”, dijo “El Profe” Marcano, quien no descarta que defina por la vía del “nocaut”, por encontrarse en un buen momento de preparación.

Señaló que el mirandino Monsalve resultará un rival difícil, pues su registro es hasta ahora de 12 combates de los cuales ha ganado 7 con 1 empate y 4 reveses.

Afirmó que ya está listo para cubrir sus peleas a los 10 asaltos, y así lo hará efectivo a partir de la temporada de 2018 en la que espera realizar en Venezuela hasta mediado de año con la disputa de otros seis combates, pues su objetivo inmediato es viajar al exterior para continuar su carrera profesional en República Dominicana, Panamá u otro país de Centroamérica y el Caribe donde ha de radicarse.

Por otro “nocaut”

“El Profe” Marcano viene de propinar un nocaut fulminante en el primer round a su rival, el aragüeño Renzo Fernández, en un pleito a seis rounds celebrado hace tres semanas atrás en el gimnasio Carlos Meza de Los Teques, Estado Miranda, donde empleó como táctica el ataque constante, sin darle respiro a su rival, y de esa manera no tuvo problemas para vapulearlo en una esquina donde lo fulminó con un directo al mentón tras conectarle y ablandarlo con una andanada de golpes de todo calibre.

