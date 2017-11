Melania Trump arremetió contra Vanity Fair por “escribir artículos falsos”

La Casa Blanca arremetió el lunes contra un artículo que afirma que Melania Trump no quería ser primera dama de Estados Unidos “bajo ningún concepto”, al asegurar que la esposa del presidente, Donald Trump, se siente “honrada” por la oportunidad de ocupar ese cargo.

La oficina de la primera dama criticó duramente un artículo publicado este domingo por la revista Vanity Fair, que perfila a una primera dama celosa de su privacidad y reticente a asumir un papel más activo en la vida pública del país.

“Esto (la Casa Blanca) no es algo que ella quisiera, y no es algo que él (Donald Trump) pensara jamás que iba a ganar. Ella no quería esto, bajo ningún concepto. No creo que pensara que iba a ocurrir” antes de las elecciones de noviembre 2016, dijo a la revista una fuente anónima, identificada como un “viejo amigo de los Trump”.

La directora de Comunicación de la primera dama, Stephanie Grisham, rechazó esa idea en un comunicado divulgado por la cadena de televisión Fox, al asegurar que el perfil de Vanity Fair estaba “lleno de fuentes anónimas y afirmaciones falsas”.

“Siendo una revista dirigida a las mujeres, es vergonzoso que sigan escribiendo artículos escabrosos y falsos para degradar a la señora Trump, en lugar de centrarse en su trabajo positivo como primera dama, como esposa y madre que sirve de apoyo” al presidente y a su hijo Barron, indicó la portavoz.

“Como se ha dicho ya muchas veces, ella se siente honrada por su papel” en la Casa Blanca, añadió.

