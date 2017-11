Gabriel Soto confirmó separación con Geraldine Bazán

Para poner fin a los rumores, el actor Gabriel Soto publicó un comunicado por las redes sociales, en el que confirma su “separación definitiva”, con la también actriz y madre de sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, Geraldine Bazán alegando que el proceso de divorcio empezó hace 4 meses.

El mexicano de 42 años expresó: “Ante versiones que han comenzado a circular y coMn el fin de evitar más especulaciones me dirijo a ustedes con la intención de aclarar mi situación personal actual. Desde hace 4 meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante muchos años con mi esposa y madre de mis hijas, Geraldine Bazán”.

También reveló que por el bien de su familia, “intentamos salir adelante, desde hace un tiempo hasta la fecha nuestra relación empezó a atravesar muchos problemas y a fracturarse”, sin especificar los porqués. “En los últimos meses esa fractura se agudizó, llevándome en agosto de este año a tomar la decisión desepararme definitivamente”, explicó.

Soto reiteró en que dicha ruptura no involucra a terceras personas, pero no negó que el conflicto con Marjorie de Susa y Julián Gil haya afectado su matrimonio. “Esta decisión es completamente ajena a terceras personas, pero si es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelvo a decirlo: no tengo absolutamente nada que ver”, dice parte el comunicado.

Una publicación compartida de gabrielsotoborja (@gabrielsoto) el 27 de Nov de 2017 a la(s) 8:00 PST

2001