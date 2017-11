Cleanz inspeccionará sede de la Mitsubishi

Este lunes más de 300 trabajadores de la empresa automotriz Mitsubishi, realizaron una asamblea con los diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz), y representantes de la Inspectoría del Trabajo, para solicitar que se aclare la situación de la empresa.

Pues los manifestantes expresaron que los encargados de la empresa estaban coaccionando a los trabajadores para que renunciaran ya que estaban en un cierre técnico.

“Hoy los representantes de la empresa dijeron que era mentira lo del cierre técnico y que ellos no estaban despidiendo a nadie, pero hay más de 300 empleados que perdieron sus puestos de trabajo”, comentó Alfredo Freites, uno de los voceros de los trabajadores.

Expuso que en la reunión se acordó que los diputados del Cleanz, acudirán a inspeccionar la empresa para verificar la información que dio la empresa.

“Ellos están alegando que no han cancelado los pasivos laborales porque no tienen los recursos y están solicitando a los bancos un préstamo, información que no nos habían dicho a nosotros, ya que ellos aseguraban que la única manera de recibir el dinero era si firmábamos la renuncia”, detalló.

Finalizó, alegando que el próximo encuentro se realizará en lunes en la sede de la empresa en compañía de los diputados del Consejo Legislativo.

