Sinvema: alumnos perderán hasta 70 horas de clases

Un promedio de 70 horas de clases perderán los estudiantes de las instituciones educativas este año escolar, debido a los procesos electorales que se han hecho en el país.

Así lo aseguró la secretaria del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, quien expresó que con la suspensión que hubo para las elecciones de gobernador se perdieron cerca de 50 horas de clases, a esto se le suma la interrupción que habrá para las municipales este 10 de diciembre.

A juicio de Marín, la paralización de clases por tantos días, es “abusiva”, a la vez que manifestó que este tiempo no podrá ser recuperado ya que las condiciones no están dadas y cuando es una interrupción por el Ministerio de Educación, no hay enmiendas.

Señaló como precedente el cese de clases del año escolar 2015-2016 por el racionamiento eléctrico, horas que no se reprogramaron.

Criticó además que la paralización de clases se hace extensiva a todas las instituciones educativas, sean o no centros de votación, como en el caso de los colegios privados.

Deserción

La dirigente gremial, mostró su preocupación ante los niveles de deserción escolar que se pronostican para este año, señaló que podría superar el 50% que se registró en el periodo anterior.

Reveló que este año, a diferencia de anteriores, la situación en materia alimentaria es la principal causa de las tasas de ausentismo escolar, producto de la situación económica que atraviesa el país.

Agregó que la inexistencia del Sistema de Alimentación Escolar (SAE) en las escuelas estadales, la deficiencia y mala distribución en las nacionales, combinado con el poco poder adquisitivo de padres y representantes, así como la escasez de alimentos que ronda el 80%, los obligó a replantearse sobre si mandar a sus hijos a los planteles o darle de comer, puesto que gran parte de la población estudiantil tomaba la comida como un paliativo a la fuerte crisis.

Entre otros factores que inciden en los niveles de deserción escolar, es la deficiente estructura escolar, ya que el 90% de los planteles presentan deterioro. Aseguró que en las escuelas no solo hay ausencia de estudiantes, sino de docentes ya que existen retiros y renuncias camufladas bajo la entrega de permisos por problemas de salud.

Jesús Azócar