Gennaro Gattuso es el nuevo entrenador del AC Milán

La sociedad “rossonera” agradeció a Montella por “la actividad que ha desarrollado hasta ahora, por su compromiso, seriedad y corrección profesional” y dio la bienvenida a Gattuso, que entrenaba la cantera y que será presentado mañana en rueda de prensa.

Montella llegó al equipo milanés en junio de 2016, firmando por dos temporadas, y deja al Milan en la séptima posición de la Serie A (Primera división) en la décima cuarta jornada, con seis victorias, dos empates y seis derrotas.

Desde ahora le sustituirá uno de los milanistas más destacados, Gennaro Gattuso, que vistió la elástica “rossonera” durante catorce temporadas (1999-2012) y fue campeón del mundo en Alemania 2006.

