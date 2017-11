El príncipe Harry y la actriz Meghan Markle se casarán en 2018

“La boda tendrá lugar en primavera (boreal) de 2018. Se anunciarán más detalles sobre el día de la boda en su debido momento”, anunció Clarence House (el palacio del príncipe Carlos, padre del novio), sobre el enlace entre el quinto en la línea de sucesión al trono, de 33 años, y la actriz, de 36.

El comunicado agrega que “Su Alteza real y la Srta. Markle se comprometieron a principios de este mes en Londres”.

Dice también que “el príncipe Harry le ha informado a Su Majestad la Reina y a otros miembros cercanos de su familia”, y que “ha recibido la bendición de los padres de la Srta. Markle”.

La pareja vivirá en la a residencia de Nottingham Cottage, en Kensington Palace.

En tanto su hermano, el príncipe William, y su esposa Kate Middleton reaccionaron con un comunicado en que que se declaran “muy entusiasmados por Harry y Meghan”, y por “lo felices que están juntos”.

Kensington comunicó a través de Twitter la reacción de los padres de la futura duquesa, Thomas Markle y Doria Ragland: “Estamos increíblemente felices por Meghan y Harry. Nuestra hija siempre ha sido una persona dada y amable. Ver su unión con Harry, que comparte las mismas virtudes, es fuente de gran felicidad para nosotros como padres”.

Agregan sus deseos de una “vida feliz” y comparten su “entusiasmo por el futuro que les espera juntos”.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6

