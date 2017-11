Ninoska Vásquez fijó posición ante escándalo legal del Miss Earth Venezuela

La actual Miss Earth Venezuela, Ninoska Vásquez, se pronunció sobre el escándalo legal que atraviesa la organización luego de la destitución de Luisa Cristina Núñez, quien ocupó el pasado 20 de agosto el puesto de primera finalista o Miss Tierra Aire.

Aunque mi relación con los presidentes del MEV es netamente laboral donde nos une un mismo fin y es dejar el nombre de nuestro país en alto, quise tocar varios puntos en los que he estado envuelta: 1- Esta organización no me ha faltado el respeto en ningún sentido. 2- No estuve secuestrada ni aislada, los 7 días que se tenían que estar en el hotel luego de la coronación fue algo previamente hablado y entregamos una maleta con ropa para esos días. 3-Teníamos acceso nuestros equipos electrónicos, visita de familiares y amigos en todo momento menos a la hora de las actividades y con respectiva supervisión debido a que ellos velaban por nuestra seguridad durante ese periodo.

4- Ya recibimos parte de los premios (seguro, teléfono celular, spa y contrato con globovisión) El MVE y Globovisión dejaron claro que los premios los recibirían a lo largo del año de reinado, la entrega del carro que prometieron y el dinero sería entregado en 3 partes para dar garantía del trabajo como toda empresa. 5- Creo que cuidaron mucho de la imagen de las participantes y fuimos tratadas como reinas PD: No debemos utilizar nuestros talentos para mentir, generalizar y victimizarnos ante una situación. Cuando somos mayores de edad debemos tomar con responsabilidad nuestros deberes y derechos. Cada quien sabe el comportamiento que tiene antes las situaciones y las consecuencias que eso puede traer. Una reina no la hace ni una corona ni un título eso si queda claro, Ojo habló desde mi percepción respetando lo que alegan los demás. Cada quien tiene una versión y es entendible.