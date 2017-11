Estrenos de Netflix en diciembre 2017

Quedan pocos días para comenzar el último mes del 2017 y Netflix trae mucho que ver.

Series como Dark, Easy, Scandal, Vikingos, The Crown, El Chapo, Ultimate Beastmaster México, la casa del papel, Pretty Little Liars, Fuller House, Las Chicas del Cable.

Películas como My Happy Family, Noche infinita, Maggie, Your name, Navidad en el camino, La cumbre escarlata, Tarjeta de Navidad , Voces ocultas, Bright, Creep 2, La estafa de los Logan y El ascenso.

Películas para niños como Navidad con los Storybots, Dreamworks, Home: especial de fin de año y Trollhunters – temporada 2 son algunas

Fuente: Hipertextual