Bottas ganó el Gran premio de Abu Dabi

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó este domingo el Gran Premio de Abu Dabi, la vigésima y última prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el circuito de Yas Marina de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Bottas se impuso por delante de su compañero inglés Lewis Hamilton -que hace un mes ya había celebrado su cuarto título mundial, en Ciudad de México- y del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que concluyó tercero y de esta forma acabó el campeonato en segunda posición.

Starts from pole, wins the race, bags fastest lap – @ValtteriBottas ends 2017 on a high >> https://t.co/zrx0oWHkQZ #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/NsZ9bjQCss

— Formula 1 (@F1) November 26, 2017