Papa pide encarar la “cuarta revolución industrial”

“En el contexto actual, conocido como la cuarta revolución industrial”, caracterizado según él por la velocidad, la refinada tecnología digital, la robótica, y la inteligencia artificial, “el mundo necesita de voces como la de ustedes”, añadió el papa argentino en uno de los textos más políticos divulgados durante su papado.

“Para esta mentalidad no interesa si hay degradación social o ambiental; no interesa qué se usa y qué se descarta; no interesa si hay trabajo forzado de niños o si se contamina el río de una ciudad. Sólo importa la ganancia inmediata. Todo se justifica en función del dios dinero”, agregó.

El papa citó en varias ocasiones su encíclica sobre la defensa del medio ambiente, “Laudato si”, y reconoció que “no queremos un sistema de desarrollo económico que fomente gente desempleada, ni sin techo, ni desterrada”, dijo. “Como muchos de ustedes han contribuido a combatir esta patología en el pasado, ahora están en condiciones de combatirla en el futuro”, instó Francisco a los sindicalistas haciendo un llamado a estudiar esta situación.

Asimismo, el papa Francisco habló de la necesidad de pasar “de la industria energética actual a una energía más renovable para proteger nuestra tierra”.

