Guillermo Martínez, 21 bachilleres y 25 trabajadores de la (FCA) celebraron este miércoles la 1ra promoción de Asistencia al Adulto Mayor

Apadrinados por el alcalde de la ciudad de Barcelona, Guillermo Martínez Vílchez, 21 bachilleres y 25 trabadores de la Fundación Casa del Abuelo (FCA) celebraron este miércoles la 1ra promoción de Asistencia al Adulto Mayor, promovida por el Ministerio de la Salud y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) que inició el pasado 28 de agosto.

En el acto denominado “Prohibido olvidar”, que se llevó a cabo en las instalaciones de la FCA en la Av. Centurión de Barcelona, el mandatario municipal refirió que los adultos mayores son el valuarte, ejemplo de una ciudad que avanza hacia el futuro con sus enseñanzas. “Con esta experiencia estamos fortaleciendo el desarrollo de nuestra ciudad para las nuevas generaciones”, declaró.

Del mismo modo felicitó a la presidenta de la FCA, Letimer Rodríguez, a quien calificó como una mujer luchadora en pro de la protección a las personas de la tercera edad, ampliando esta política de atención integral. Asimismo, Rodríguez expresó su satisfacción de que los jóvenes estén interesados en brindar, amor, respeto y cuidados a hombres y mujeres que dedicaron su vida a construir una sociedad.

“Sé que este amor al Adulto Mayor es gracias a la semilla que sembró nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que hoy está dando su fruto”, agregó la funcionaria quien entre lágrimas de emoción felicitó a los graduandos y agradeció al Inces y al Ministerio de la Salud por haberlos elegido como centro de formación. “Nos sentimos complacidos y sigan contando con nosotros porque amamos nuestro trabajo, amamos a nuestros abuelitos”, dijo.

Estudiantes

La estudiante Eleannys Sequera fue la encargada de dirigir el discurso no haciendo más que agradecerle al personal de la FCA y profesores del Inces no solo por formarlos sino además por enseñarles importantes valores, demostrando que cada día pueden ser mejores personas y dar más de lo propuesto. “Estoy convencida de que el límite lo ponemos nosotros. Gracias por acompañarnos en este proceso ¡Logramos el objetivo!”, exclamó

En este sentido añadió un especial reconocimiento a la profesora Petra Carvajal, por quien sienten un profundo aprecio como líder y como persona. “Usted nos enseñó que el éxito es inminente, y aquí hemos formado una familia y hecho amigos invaluables que quizás no veamos todos los días, pero a quienes siempre recordaremos por las experiencias vividas en esta fundación”, afirmó Sequera.

Seguidamente, las autoridades del acto entregaron las certificaciones a los graduandos. Además, Daniel Ron en representación de la comunidad, Damaris Uzcátegui de la FCA y Nancy Carvajal quien ejerció como delegada del curso recibieron reconocimientos especiales por su destacado desempeño durante las 426 horas de formación.

Igualmente Ron y Uzcátegui fueron los encargados de entregar una placa al su padrino de promoción, el alcalde Guillermo Martínez, mientras que Zenaida Colón y José Guillén otorgaron un reconocimiento especial también a la Fundación Casa del Abuelo.

Esfuerzo

La ocasión también fue propicia para la entrega de certificados y acreditaciones de saberes “cocina doméstica” a Freini Carreño, Luz Marina Chaguán, Carelys Maraguacara, Luz Marina Alcalá y Rosnery Sánchez, cinco destacadas cocineras que día a día preparan con amor y dedicación los almuerzos para los más de 120 adultos mayores que a diario visitan la FCA.

“Mi profundo agradecimiento al alcalde Guillermo Martínez y a Letimer Rodríguez por darnos la oportunidad de trabajar en este lugar y compartir con nuestros maravillosos abuelitos todos los días. Ellos se merecen todo nuestro amor, respeto, consideración y lo mejor que podamos brindarles”, manifestó Luz Marina Alcalá