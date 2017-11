Yulimar Rojas es la Atleta Revelación del año

Con un vestido azul y un nuevo look, la Campeona Mundial de Salto Triple, Yulimar Rojas, volvió a hacer historia en el deporte venezolano tras quedarse con el galardón de la Atleta Revelación del Año por parte de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

La criolla se impuso ante la ucraniana Yuliya Levchenko y la de Bahrein Salwa Eid Naser, y celebró desde el Grimaldi Forum de Mónaco.

“Para mí, Venezuela es el mejor país del mundo, estoy feliz de representar a mi país dignamente, entregarle este galardón, la medalla de oro para ellos. Espero que se sientan orgullosos de mí. Estoy feliz de representar el tricolor y las ocho estrellas. ¡Que viva Venezuela!”, expresó Rojas

The Female Rising Star Award goes to @yulimarrojas45 following a season in which she clinched the outdoor world triple jump title, adding to her indoor crown.

Rojas fue seleccionada tras brillar este 2017 y coronarse Campeona Mundial en Londres 2017. “La medallista de plata olímpica fue una de las favoritas para el salto triple en Londres, se enfrentó a la campeona defensora Caterine Ibagüen. En una final dramática, salió victoriosa y, a la edad de 21 años, se convirtió en la medallista de oro más joven en la historia del salto triple en el Campeonato Mundial”, reseñó la Federación Internacional.

“El campeonato fue duro, épico. Es una de las mejores experiencias de mi vida. Continuaré trabajando, siempre daré lo mejor de mí. Este es mi regalo de Santa”, agregó.

“I am delighted to win this award and to be here with all of you … Becoming the world champion? It was tough, it was epic! … It means the world to me to represent the three colours of Venezuela 🇻🇪 ” – @yulimarrojas45 https://t.co/mUga2aFsuh

