Venezuela inicia premundial China 2019 de baloncesto enfrentando a Colombia

Con la mira puesta en el Mundial de China 2019, la selección nacional de baloncesto se enfrentará a su similar de Colombia este viernes, a partir de las 8:15 de la noche, en el Domo Bolivariano de Barquisimeto. El técnico de Venezuela, Fernando Duró, ya dio a conocer la lista de 12 jugadores para iniciar la travesía.

“Estos 12 son, hoy por hoy, lo mejor que tenemos a disposición para enfrentar a Colombia. Debemos tener en cuenta que este es el primer partido de un nuevo sistema de competición que está empezando y a la mayoría de los países se le han presentado inconvenientes con sus principales figuras. Nuestro mayor reto es trabajar en poco tiempo, nos gustaría poder entrenar más, pero no se puede y estamos en ese proceso de adaptación”, dijo el estratega argentino en una rueda de prensa, según publicó el portal de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

“Es la única manera de poder ver bien con lo que contamos porque como ya expliqué, el formato de competencia no permite concentraciones largas. Estimo que para la cuarta ventana ya tendré claro cuáles son los jugadores con los que verdaderamente contaremos, para armar el equipo ideal para las últimas ventanas y buscar el pase al Mundial, que ojalá podamos lograrlo porque eso sería muy bueno para el crecimiento del deporte en este país”, explicó el sureño.

Fernando Duró también habló acerca del primer duelo ante Colombia, rival al que mira con cautela.

“Habíamos preparado algo pensando que contarían con sus jugadores de más renombre pero también han tenido problemas para traerlos, eso me preocupa un poco porque no los conocemos, pero en todo caso más me preocupa Venezuela por el hecho que no vayamos a caer en temas de falta de concentración, en que el escenario nos deslumbre. Tenemos estratégicamente cosas preparadas, pero vamos a hacer énfasis en mantenernos concentrados”, aseguró.

Los 12 de Venezuela vs Colombia:

Nombre – Nacimiento – Altura – Posición – Equipo

Heissler Guillent – 17/12/1986 – 1,82 m – Base – Guaros de Lara

Edwin Mijares – 27/10/1992 – 1,86 m – Base – Metropolitanos de Caracas

José Vargas – 23/01/1982 – 1,96 m – Escolta-Alero – Guaros de Lara

Pedro Chourio – 13/03/1990 – 1,88 m – Escolta-Alero – Aduaneros de Carabobo

César García – 24/05/1990 – 1,93 m – Escolta-Alero – Metropolitanos de Caracas

Elder Giménez – 05/07/1991 – 1,95 m – Alero-Escolta – Aduaneros de Carabobo

Anthony Pérez – 29/09/1993 – 2,06 m – Alero-Ala pívot – Cangrejeros de Monagas

Javinger Vargas – 05/03/1990 – 2,04 m – Alero-Ala pívot – Aduaneros de Carabobo

Néstor Colmenares – 05/09/1987 – 1,98 m – Ala pívot-Pívot – Guaros de Lara

Windi Graterol – 10/09/1986 – 2,04 m – Ala pívot-Pívot – Metropolitanos de Caracas

José Rodríguez – 20/01/1994 – 1,97 m – Ala pívot-Pívot – Cangrejeros de Monagas

Gregory Echenique – 23/11/1990 – 2,09 m – Pívot – Guaros de Lara

