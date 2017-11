Miley Cyrus: “No estoy embarazada. Me acabo de comer una tonelada de pavo”

“No estoy embarazada. Me acabo de comer una tonelada de pavo”. Así desmintió Miley Cyrus los rumores de embarazo que surgieron a raíz de su última fotografía publicada el jueves en su cuenta de Instagram, por su 25 cumpleaños. En la imagen se puede ver a la cantante vestida solo con una camiseta y con una postura donde apenas se puede apreciar una ligera curva en su barriga. La publicación, que ya acumula más de 2 millones de me gusta, se hizo viral después de muchos usuarios aseguraran que la intérprete de Malibu podría estar esperando un bebé.

Cyrus calificó los comentarios de “groseros” y publicó de nuevo la misma imagen con una gran flecha roja señalando a su vientre y desmintiendo la noticia a sus más de 73 millones de seguidores en Instagram. La que es jurado en el talent show estadounidense The Voice no permitió que estos rumores empañaran su día, que continuó celebrando junto a su novio, Liam Hemsworth, quien le regaló un collar con brillantes de colores con la palabra Lili, que es como la artista llama cariñosamente al actor.

La que fue niña Disney no es la primera a la que le adjudican un embarazo falso. El pasado mes de mayo la actriz española Úrsula Corberó, de 28 años, ironizó sobre el tema cuando una revista aseguraba por una foto que estaba embarazada. “Sí, estaba embarazada. De una hamburguesa gourmet y unas patatas fritas con mayonesa. Pero ya parí, y el postparto ha ido de maravilla. Gracias”, escribió la intérprete de La casa de papel en su Instagram.

RUDE!!! Not pregnant just eating a shit ton of tufurkey pic.twitter.com/rjNjquxvLb

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 23 de noviembre de 2017