Tribunales venezolanos buscan a la actriz Patricia Schwarzgruber

El pleito entre la actriz Patricia Schwarzgruber y su ex Daniel Otayek sigue. Al parecer la actriz no se ha presentando ante los Tribunales por el caso de la demanda interpuesta por su ex para que se le permita ver a Mauricio Otayek, hijo de ambos de 2 años de edad.

Ante la supuesta ausencia de Schwarzgruber y al no poder localizarla, Tribunales venezolanos han publicado un anunció en el diario Últimas Noticias en donde se le notifica la ciudadana que comparezca ante el Órgano Jurisdiccional ubicado en la sede del SEPINAMI.

Según el anuncio de no presentarse en el lapso correspondiente se le nombrará defensor judicial con quien se tratarán los tramites del proceso. Los anuncios están firmados por los jueces Nathali Prú y Douglas Rodríguez.

Los carteles se encuentran publicados en las fechas correspondientes a las imágenes en la página 11 del diario venezolano Últimas Noticias.

La relación de la actriz venezolana con su ex ha estado llena de polémicas desde su separación hace poco más de un año. El padre del menor ha denunciado en varias oportunidades que no se le permite ver a su hijo, mientras que la actriz se ha defendido asegurando que es falso.

Lo más reciente y escandaloso de este caso sucedió hace meses cuando la actriz dio unas controversiales declaraciones asegurando que su ex esposo es homosexual.

El Farandi