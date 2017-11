Kendall Jenner destrona a Gisele Bündchen como la modelo mejor pagada

La lista Forbes de las modelos mejor pagadas del mundo parece confirmar dos de las tendencias de la industria de los últimos meses. Por primera vez en 15 años, Gisele Bündchen ha sido destronada, y Kendall Jenner se corona como la top que más dinero ha ingresado consolidando la categoría de las llamadas instamodelos. Y, por primera vez también, Ashley Graham rompe otra barrera y se convierte en la primera modelo de talla grande que se cuela en la clasificación de la revista.

En 2015, Kendall Jenner estaba en 16º de este ranking, y en un año ha doblado sus ingresos hasta los 22 millones de dólares (18,7 millones de euros) que la han coronado como la modelo mejor pagada. Además de ser una de las maniquís preferidas en todas las semanas de la moda y de participar en campañas para marcas como Estée Lauder, La Perla o Adidas, sus casi 85 millones de seguidores en su cuenta de Instagram le han valido importantes contratos publicitarios y en sus redes promociona las joyas Ippolita o los relojes Daniel Wellington. A lo que hay que añadir la exposición que además le supone ser parte del reality show familiar Las Kardashians, y haber lanzado una colección de ropa con su hermana Kylie Jenner.

Así que por primera vez en 15 años Gisele Bündchen ha quedado relegada a la segunda posición; algo que no sucedió ni siquiera cuando anunció que se bajaba de las pasarelas en 2015. Definitivamente la brasileña ha rebajado el ritmo de su carrera, y eso ha significado que ha reducido sus ingresos un 43% en comparación a los 30,5 millones que ganó en 2016. Aun así, sus campañas para la fragancia de Carolina Herrara, la marca de zapatos Arezzo o las joyas de Vivara han hecho que Bündchen, de 37 años, se haya embolsado de junio de 2016 al mismo mes de este año 17,5 millones de dólares (14,9 millones de euros).

Kendall Jenner tiene más del doble de seguidores que el resto de las integrantes de la lista, aunque junto a ella aparecen como las mejor pagadas otras modelos famosas por sus seguidas redes sociales: Gigi Hadid está en la quinta posición (con poco más de ocho millones de euros) y su hermana Bella entra por primera vez en la lista. A sus 21 años, Bella es la más joven de la clasificación y sus 5,1 millones de euros la colocan en la novena posición gracias a sus contratos con Nike, los cosméticos de Dior y Nars. Ambas, además, se coronan como las primeras hermanas en entrar en el ranking de las modelos mejor pagadas.

Si la industria cambia, también lo hacen las modelos mejor pagadas. Por ello, cierra la clasificación de Forbes Ashley Graham, quien en 2016 se convirtió en la primera mujer con una talla 44 en aparecer en una portada de Sports Illustrated y Vogue. La modelo de talla grande ganó en 12 meses 4,7 millones de euros gracias principalmente a sus líneas de ropa para Addition Elle, Dressbarn y Swimsuits For All —diseñadas con la talla media de las estadounidenses en mente (la 46)— y a sus campañas, entre otras firmas, para Lane Bryant y H&M. “Esto no va de quien recibe los cheques más abultados. Va realmente de cómo ser una jefa, una marca, una mujer de negocios”, dijo el año pasado a la publicación.

El País