El papa Francisco visitará tres países del Báltico en 2018

El papa Francisco está planeando una visita a Estonia, Letonia y Lituania para el próximo año, cuando las tres naciones del Báltico celebrarán su centenario.

Janis Siksnis, asesor del presidente de Letonia, confirmó la visita a The Associated Press el jueves agregando que no había más detalles disponibles.

La visita está prevista para el otoño de 2018, dijo antes Daiva Ulbinaite, portavoz de la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, a la agencia de noticias Baltic News. El Vaticano anunciará pronto la fecha exacta del viaje, agregó la agencia.

Esta sería la segunda vez que un papa viaja a las naciones bálticas luego de la visita de Juan Pablo II en septiembre de 1993. Entonces la gira comenzó en Lituania, el país de la región con mayor número de católicos, el 75% de sus casi tres millones de habitantes.

Los tres países bálticos declararon su independencia de Rusia en 1918, pero fueron incorporadas a la Unión Soviética en 1940, de la que se separaron en 1991.

Por el momento, Francisco tiene otra visita confirmada para 2018: entre el 15 y el 22 de enero viajará a Chile y Perú. Se espera que el pontífice argentino viaje a Irlanda en agosto para participar en un encuentro de familias.

