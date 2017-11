Zac Efron regresa a la música junto a Zendaya y la canción ‘Rewrite the Stars’

El 20 de diciembre se estrena en los cines de Estados Unidos la película The Greatest Showman, protagonizada por Hugh Jackman y basada en los hechos reales de P.T. Barnum, un empresario circense que construyó de la nada un espectáculo que se convirtió en una sensación mundial.

Entre el elenco principal se encuentran Zac Efron y Zendaya, quienes le dan vida a Philip Carlyle y Anne Wheeler. Una de las escenas que probablemente todos amaremos y se ha adelantado en los trailers, es cuando ambos tienen un número en el aire y cantan el tema Rewrite The Stars.

Por supuesto, la canción no es la única con la que contará la cinta, ya que se encuentra posicionada en la categoría de ‘musical‘, así que habrá muchos más tema. Otros de los que ya se han liberado para el público, llevan por nombre This is Me y The Greatest Show.

Reportero Rosa