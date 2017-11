Shakira y Piqué protagonizaron una fuerte pelea en un restaurante de Barcelona

En los últimos meses han tratado de aparentar normalidad y hacer ver que todo va bien entre ellos, pero los rumores de crisis entre Shakira y Piqué no solo no cesan, sino que no hacen más que intensificarse.

La revista «Cuore» asegura este miércoles que la pareja fue protagonista de una gran discusión en un restaurante de Barcelona en el que quedaron para comer con sus hijos, Sasha y Milan. Según la misma publicación, todos los comensales fueron testigos del enfrentamiento entre ambos e, incluso, observadores de las lágrimas de la cantante colombiana.

Al parecer la cantante, que llegó la primera al local, estaba muy enfadada con el jugador del Fútbol Club Barcelona por llegar tarde y con mala cara, por lo que le hizo una serie de reproches a lo largo de toda la comida que llevaron a una enorme discusión que muestra que no viven el noviazgo ideal que hacen ver a todos.

Según confesaron algunos de los presentes a la publicación, después de elegir la comida, Shakira se puso a llorar y comenzó a discutir con el jugador del Barcelona. El deportista, algo avergonzado, le echó en cara que estaba montando una escena en el restaurante y ante sus hijos.

Estos rumores llegan en un mal momento para la artista, que acaba de cancelar su gira, «El dorado World Tour», por problemas en las cuerdas vocales. La colombiana aseguraba sentirse «muy triste» por no poder cumplir con ese concierto y expresaba su confianza en que, siguiendo los consejos médicos, pueda recuperarse pronto.

A todo esto se le suma su implicación en los «Papeles del Paraíso». El diario francés «Le Monde», uno de los medios que ha participado en la investigación, asegura que la cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo. Se trataría del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones, que gestiona en esos dos países con ventajas fiscales.

ABC