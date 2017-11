Otorgan libertad a más de 60 colombianos en Venezuela

Un tribunal venezolano otorgó el martes libertad plena a 59 colombianos presos desde hace más de un año por su presunta participación en planes desestabilizadores contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La jueza Zulay Salazar ordenó a la policía dejar en libertad al grupo luego de 14 meses encarcelados tras evidenciar que no fueron capturados en flagrancia y no pesar en su contra una orden de aprehensión, indicó la sentencia divulgada por la emisora colombiana Blu Radio. No se precisó si los colombianos ya fueron liberados.

Voceros del juzgado en Caracas no estuvieron disponibles de inmediato para un comentario.

Las autoridades señalaron el año pasado que gracias a las acciones de los cuerpos de seguridad lograron evitar un presunto golpe de Estado previsto para el 1 de septiembre de 2016 durante una movilización convocada por la oposición en Caracas.

Durante la jornada de protesta llamada “Toma de Caracas” fueron detenidas casi un centenar de personas, según registros de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano.

En sus más de cuatro años y medio de mandato, Maduro ha denunciado numerosos complots para derrocarlo, los cuales han sido desestimados por la oposición, que argumenta que el gobierno utiliza esas acusaciones para desviar la atención de la severa crisis económica que enfrenta Venezuela, signada por una inflación que se estima podría cerrar el año en 1.000% y problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Panorama