Nick Carter fue acusado de violación

La cantante estadounidense Melissa Schuman ha acusado a Nick Carter, de 37 años e integrante de la banda Backstreet Boys, de violarla cuando ella tenía 18 años y él, 22. “Sé que se preguntarán por qué no lo dije antes”, comienza la extensa entrada que Shumann compartió en su blog personal a principios de noviembre. “Y la verdad es que sí lo intenté”.

Schuman explica que el primer contacto con Carter fue cuando el cantante, por medio de sus representantes, mostró interés romántico en ella y la llamó por teléfono. Años más tarde, ambos participaron en una película para televisión y Schuman, que entonces no tenía pareja, tuvo la impresión de que él era “amable” y “carismático”.

Según el relato de la artista, el cantante la invitó a pasar un día junto a un amigo en un apartamento en Santa Mónica, en California, y Schuman acudió junto a su compañera de piso. En un momento, Schuman y Carter comenzaron a besarse, pero ella le dijo que no quería ir más lejos ya que, por convicciones religiosas, era virgen y pretendía serlo hasta que se casara. Pese a que le dijo que parara, Carter le desabrochó los pantalones y le practicó sexo oral. A continuación, él se quitó los pantalones y le pidió que hiciera lo mismo, pero ella se negó. Carter se enfadó, de acuerdo con el testimonio de la cantante, y puso la mano de Schuman sobre su pene. Por miedo, afirma, finalmente, accedió.

Posteriormente, el músico la llevó a su cama, se tumbó sobre ella y la violó, pese a que ella se negaba, ya que estaba esperando a tener sus primeras relaciones con su futuro marido. Según el relato de Schuman, Carter le susurraba al oído todo el rato: “Podría ser tu esposo”.

Tras la agresión sexual, la cantante trató de denunciar lo sucedido y habló con su manager, pero finalmente decidieron no seguir adelante por cuestiones de dinero y medios, ya que Carter “tenía al abogado litigante más poderoso del país”, y por miedo a que la humillaran y la acusaran de ser unabuscafama.

I just want to thank everyone for the outpouring of love and support. Thank you for bearing witness to my story. Thank you for providing me a safe place to be open and vulnerable. I love you all. Thank you for aiding me in the healing that I so desperately needed. I am free now.

— MelissaSchuman (@MelissaSchuman) 21 de noviembre de 2017