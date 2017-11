Goodyear de Venezuela desmintió venta de cauchos a través de redes sociales

La empresa Goodyear de Venezuela C.A, informó este miércoles que no vende sus productos a través de “medios digitales, plataformas de redes sociales o cualquier otro canal de venta distinto a su red oficial de distribuidores autorizados”.

Comunicado completo:

Se informa al público que C.A Goodyear de Venezuela no vende sus productos a través de medios digitales, plataformas de redes sociales o cualquier otro canal de venta distinto a su red oficial de distribuidores autorizados.

La fábrica de cauchos ubicada en el municipio los Guayos, con razón social C.A. Goodyear de Venezuela, no comercializa directamente sus productos, y nunca solicita a través de tales redes transferencia y/o depósito de cantidades de dinero en cuentas bancarias. Por ello se invita a los consumidores venezolanos a obtener a través de la página web http://www.goodyear.com.ve/ información oportuna y acertada sobre la ubicación y datos de los distribuidores Goodyear en el país, quienes son los únicos autorizados para la venta de productos, no siendo la Compañía responsable de ventas realizadas fuera de dicho canal, las cuales no están autorizadas e incluso infringen sus derechos de propiedad intelectual.

Síguenos en nuestras cuentas oficiales Twitter e Instagram: @goodyear_ve y para Facebook @goodyearvenezuela, plataformas usadas solo para comunicar a nuestro consumidor final sobre nuestros productos, servicios, próximas acciones e información sobre el buen uso y mantenimiento de los neumáticos.

Goodyear de Venezuela está presente en el mercado nacional desde hace más de seis décadas, ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional a sus trabajadores, y elaborando neumáticos de la mejor calidad, para acompañar a los conductores venezolanos a recorrer las carreteras del país.