Ledezma: El exilio va a organizarse para hacer sentir la verdad

El dirigente político Antonio Ledezma aseguró este lunes que su exilio, a donde llegó el sábado tras huir de su arresto domiciliario, servirá para impulsar la “lucha” desde el exterior contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Prepárate Maduro, porque ahora vas a escuchar roncar los motores del exilio venezolano que va a organizarse en todo el mundo para hacer sentir la verdad”, dijo el político de 62 años –detenido en 2015 cuando era alcalde metropolitano de Caracas– en una rueda de prensa en Madrid reseñada por DPA.

Flanqueado por figuras como el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, la eurodiputada Beatriz Becerra o el líder del partido liberal español Ciudadanos, Albert Rivera, Ledezma denunció una vez más la grave situación en su país.

“Han convertido Venezuela en un país de narcotraficantes. Un país en el que se han cometido crímenes de lesa humanidad”, sostuvo. Justificó por eso su escape “de película” de Caracas a través de Colombia hasta España.

“Los secuestrados no huyen, se liberan. Yo estaba secuestrado por la narcotiranía de Nicolás maduro. Mi liberación es una ofrenda a 30 millones de venezolanos que se sienten secuestrados y prisioneros”, consideró.

“Puedo serle más útil al país en el exilio. No me siento libre porque tengo aquí un peso muy grande”, añadió. “No voy a sentirme libre hasta que no me entere de que han salido de las cárceles todos los presos políticos. Que dejen de perseguir a los medios, que se vuelvan a abrir las emisoras de radio, las fábricas, las empresas”.

Ledezma insistió en que su exilio marca el comienzo de una nueva etapa política. “Este exilio va a luchar, a organizarse. Vamos a recorrer el mundo. Aquí no venimos a descansar, venimos a trabajar”.

El opositor logró escapar a Colombia el viernes tras cruzar un punto fronterizo entre el estado Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, para lo que tuvo que pasar por decenas de puntos de control “como en una película de James Bond”.

Ledezma ganó la alcaldía de Caracas en 2008 y una reelección en 2013, pero en febrero de 2015 fue detenido y recluido en la prisión militar de Ramo Verde acusado de promover un complot contra el Gobierno, cargo que siempre negó. Luego pasó a régimen de prisión domiciliaria.

Con su salida a Colombia y su traslado a España, el dirigente de Alianza Bravo Pueblo (APB) se sumó así a otros opositores que abandonaron Venezuela para eludir la Justicia, que consideran manipulada por el Gobierno.

Entre ellos figuran los alcaldes Ramón Muchacho y David Smolansky, acusados de no contener las protestas contra el Gobierno, que entre abril y julio dejaron más de 100 muertos, así como la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, antes partidaria del Gobierno y destituida en agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Ledezma se distancia de Puigdemont y arremete contra Podemos

Ledezma marcó diferencias entre su escape a España y el viaje de Carles Puigdemont a Bélgica, que el destituido presidente del Gobierno catalán presenta también como un “exilio”.

“Es una cosa muy distinta. El señor Puigdemont ha intentado dividir a España. Yo me liberé porque quiero ayudar a unir a Venezuela”, mencionó el dirigente de ABP.

Puigdemont y cuatro ex consejeros de su “Govern” se desplazaron a Bruselas a fines de octubre después de que Madrid anunciara su cese en respuesta a la votación del Parlamento en Barcelona que aprobó crear una república catalana independiente el 27 de octubre. Los cinco son investigados por rebelión, sedición y malversación.

Ledezma aseguró que no recibió apoyo financiero del Gobierno de Mariano Rajoy. “Rajoy ni me paga el hotel ni me paga el pasaje ni me financia. Como sí hace el Gobierno de (el expresidente) Chávez y (el actual presidente de la República, Nicolás) Maduro con estos que prometen asaltar el cielo, estos que encarnan el socialismo del siglo XXI”, añadió sobre el partido izquierdista Podemos, sin mencionarlo directamente.

“Dios libre a España de esto”, concluyó. La supuesta financiación de Podemos por parte de Gobiernos venezolanos acompañó a la formación desde su fundación, aunque la Justicia descartó hasta el momento cualquier vínculo.

