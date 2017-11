Anuncian plan especial para incrementar producción de azúcar

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este martes la creación de un plan especial para la producción de azúcar en el país, que tendrá como principal aliado al sector trabajador venezolano bajo el liderazgo del ministro para la defensa Vladimir Padrino López.

“Todos los rubros, todas las áreas productiva del país deben ser sometidas a un proceso de reorganización productiva. Cuenten con todos los recursos en bolívares y en dólares para el Plan especial de multiplicación y producción en el sector del azúcar”, declaró el jefe de Estado desde el Centro Industrial Fuerte Tiuna, en Caracas, en Consejo Productivo de Trabajadores.

Maduro insiste en que fortalecer a la clase obrera y garantizar para ella todos los recursos posibles para estimular la producción nacional, es la herramienta certera para la superación de las dificultades económicas que atentan contra el desarrollo del país.

“Sin la clase obrera no hay socialismo y sin socialismo no hay independencia, ni patria ni desarrollo. No hay solución a los problemas del país sino es a través de la clase obrera: así de sencillo”, expresó.

Las propuestas que nazcan del sector obrero —señaló Maduro— “deben ser tomadas por la Asamblea Nacional Constituyente hasta convertir toda esta fuerza en una ley constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores” pues solo de esta manera “habrá un desarrollo económico real, verdadero, liderado por quienes asumirán las riendas de nuestro presente y futuro”.

Últimas Noticias