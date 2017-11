Exposición de Graffiti será mostrada en Puerto la Cruz

La Galería de Arte del Ateneo “Gustavo Pereira” de Puerto la Cruz, situada en la sede de la agrupación Puertoteatro, presentará este sábado 18 de noviembre la exposición de graffiti y arte urbano titulada “Ufos exposición de graffiti”.

El evento que iniciará a las 4:00 de la tarde mostrará una selección de piezas como pinturas, dibujos, ilustraciones digitales, intervenciones, fotografías y proyección de videos, entre otras para el disfrute del público en general que desee conocer sobre el mundo del arte callejero mejor conocido como graffiti, uno de los cuatro elementos del movimiento hip-hop.

Dicha muestra contará con piezas de artistas callejeros perteneciente al crew UFOS, quienes a través de 10 años de trayectoria en las ciudades orientales de Maturín y Puerto la Cruz han decidido recopilar sus mejores trabajos para ser expuestos por primera vez en una galería de arte y transmitir al espectador las experiencias que implican estar inmerso en dicho mundo del arte y vandalismo.

Shugar Kong, Cais, Doe one, Marp 1, Above, Ras Trompo, Muck Two, Ovnistudio, Vicious Kidz entre otros son parte de los A.K.A’s o apodos que adoptan los expositores y marcas emergentes de esta muestra colectiva que será completamente gratuita y busca romper con el formato de la exposición artística tradicional a través de la integración del público asistente en la misma.

Por tanto queda abierta la invitación al público en general a ser parte de esta muestra de arte poco convencional a realizarse en los espacios de la sede de Puertoteatro, al lado de la Prefectura y el Complejo Cultural de la Avenida Municipal de Puerto la Cruz, diagonal a Central Madeirense.

