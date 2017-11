ESPECIAL| Tal día como hoy nace el prócer venezolano José Antonio #Anzoátegui

En este aniversario del natalicio del prócer epónimo de nuestro Estado, hacemos llegar algunos documentos considerados de interés para el conocimiento de la vida del mismo.

Partida de Nacimiento

“En 21 día del mes de noviembre de 1789, yo el Br. Ramón José Nadal, Presbítero Teniente de Cura de la Santa Yglesia de esta ciudad de San Cristóbal de la Nueva Barcelona, certifico: que con mi licencia y asistencia el Rdo. Don Sebastián Alfaro y Hernández, Sacristán Mayor de dicha Yglesia Parroquial, puso óleo y chrismas solemnemente, por haberlo yo, dicho Teniente Cura, bautizado en su casa, en caso de necesidad, a José Antonio Calletano de la Trinidad, de siete días de nacido, hijo legítimo de don José Anzoátegui y de doña Juana Petronila Hernández, y fueron padrinos don Juan Miguel Istulde, Alguacil Mayor y Regidor perpetuo por Su Magestad, de dicha ciudad, y doña Ynés Hernández, a quienes advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones, y para que conste, lo firmo. – Pro. Br. Ramón José Nadal”.

Ascenso a General de Brigada

“De orden del General en Jefe, se reconocerán por Generales de Brigada a los Coroneles Pedro León Torres y José Antonio Anzoátegui; y por Coronel efectivo al que lo es graduado, Bartolomé Salom. Por Comandantes efectivos de los batallones Honor, Barlovento y Guayana a los Tenientes Coroneles Juan Liendo, Bruno Torres y José María Ponce. Los batallones de Honor y Guayana se denominarán Brigadas, siendo Jefe nato de la de Honor, el Mayor General Anzoátegui, y de la de Guayana el General Torres. El batallón Barlovento formará la guardia del General en Jefe, encargándose del mando de él al Coronel Salom.” Cuartel General en San Félix, abril 12 de 1817. – 7º Manuel Piar – Anzoátegui.

Partida de defunción

“En la ciudad de Pamplona, en la Parroquia Mayor de Nuestra Señora de las Nieves, a dieciséis de noviembre de este año de mil ochocientos diez y nueve: el Padre Capellán del Ejército Fray N. Guarín con mi licencia dio sepultura eclesiástica en esta Santa Iglesia al Sr. General de División del Ejército del Norte en la Nueva Granada C. Joseph Anzoátegui. Recibió la Penitencia y Extremaunción y no la Sagrada Eucaristía por no haber dado más lugar la enfermedad”.

Nota acerca de la Sepultura

La Hoja de Servicios del General Anzoátegui, publicada en 1894 por Manuel Landaeta Rosales, consigna la severa y sencilla verdad: “Murió de fiebre en la ciudad de Pamplona, antigua República de la Nueva Granada, el 15 de noviembre de 1819, a los treinta años completos de edad, y allí reposan aún sus cenizas”.

“La fosa se cavó hacia el lado derecho del altar mayor, frente a la tribuna donde se canta el Evangelio. La vieja fábrica de la Iglesia fue derribada por los reflejos del terremoto de Cúcuta –uno de los más terribles y famosos de la historia colombiana- el 18 de mayo de 1875. Se perdió así la ubicación precisa de la tumba de Anzoátegui, pero la Catedral entera, hermosamente reconstruida, se considera como digno panteón de cenizas tan venerables”

Decreto para el traslado de los Restos al Panteón Nacional

El Presidente Antonio Guzmán Blanco, por decreto de 11 de febrero de 1876, publicado en Gaceta Oficial el lunes 13 de marzo de 1876, manda que los restos de determinados próceres y eminentes hombres de Venezuela sean trasladados al Panteón Nacional. Entre los próceres Generales, mencionados, encontramos a “Juan N. Anzoátegui”, lo que hace suponer se refiera a José Antonio Anzoátegui. El porqué de “Juan N.”, es seguro que se deba al desconocimiento, por parte del secretario compilador, del verdadero nombre. Recurso, muy empleado y fácil de encontrar en variedad de documentos de ese tiempo. Aunque, si bien es cierto que tuvo un hermano llamado Juan José, incorporado a la Guerra de Independencia desde 1814 con apenas trece años, no creemos se trate de éste, pues para 1830 era Teniente Coronel y si bien pudo haber alcanzado el generalato, la lista de Generales que trae el Decreto, contiene los de ese rango hasta 1823, aproximadamente.

Réplica de la espada

El gobierno colombiano, al momento presidido por Virgilio Barco Vargas, “Como testimonio de admiración y gratitud del pueblo colombiano, la Presidencia de la República obsequia a la ciudad de Barcelona, cuna del prócer, una réplica de la espada que perteneció al General Anzoátegui, cuyo original se conserva en el Museo Nacional en Bogotá”. Así consta en correspondencia de 10 de noviembre de 1989, de aquel presidente al de Venezuela, Carlos Andrés Pérez.

Lo de la espada y su obsequio a la ciudad de Barcelona, fue modificado en acta de 14 de noviembre de ese año, quedando establecido que la …”reliquia una vez finalizados los actos del Bicentenario, será depositada en el Museo Bolivariano de la ciudad de Caracas, Dependencia adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, para su guarda y custodia”. Acta refrendada por Gustavo Vasco Muñoz, embajador de Colombia en Venezuela; Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela; y Octavio Lepage, Presidente del Congreso y de la Comisión Nacional del Bicentenario. Su devolución era reclamada hacia junio de 1990 por la Dirección del Ceremonial y Acervo Histórico de la Nación. Hasta ahora se desconoce su paradero, pues no existe en dicho museo Bolivariano de Caracas, ni en alguna dependencia de este tipo.

Marco Delgado R./Cortesía