Muere niño de tres años por comer un sándwich de queso

Un niño de tres años ha fallecido en su escuela de Manhattan tras tener una reacción alérgica al queso. El menor, Elijah Silvera, tenía alergia a los productos lácteos, algo que el colegio conocía, pero en un descuido le dieron un sándwich de queso.

“Nuestro amado Elijah (Silvera) jugaba tranquilamente en su prekínder en Harlem cuando un adulto le dio un sándwich de queso sabiendo y teniendo documentado que él sufría de una alergia severa a los lácteos”, escribió un familiar en la página de GoFundMe que abrieron para costear los gastos del funeral.

La familia asegura que, tras comer el emparedado, Elijah entró en un “shock anafiláctico” y fue llevado al hospital pediátrico de Harlem, donde murió poco después.

Con parte del dinero recaudado, también quieren que se le realice una autopsia independiente al pequeño, para determinar si el cuido o el hospital fueron negligentes.

Por el momento, el Departamento de Salud de la ciudad dijo que el lugar fue cerrado y que continuarán investigando qué sucedió y “si la guardería pudo haber hecho algo diferente para prevenir esta tragedia”.

La Administración de Servicios Infantiles (ACS), por su parte, ha puesto al proveedor en un programa de acción correctiva para así revisar sus políticas y prácticas. “El viernes pasado tuvimos una tragedia terrible en este centro. Entendemos que es un caso aislado pero hay una investigación activa y confiamos tener más detalles”, dijo en una rueda de prensa una portavoz de ACS.

We are deeply saddened by the tragic death of 3-year-old Elijah Silvera and are actively investigating all aspects of this EarlyLearn program, along w/ @nycHealthy. In the meantime, @nychealthy has closed the Center for Family Services & is continuing to aggressively investigate. https://t.co/ZI4G3Kg7e3

— NYC ACS (@ACSNYC) 9 de noviembre de 2017