Lupita Nyong’o critica a la revista Grazia por retocar una foto suya

La actriz keniana Lupita Nyong’o ha criticado a la edición británica de la revista Grazia por retocar su peinado en la fotografía de portada de su último número.

Para la artista de 34 años, ganadora de un Óscar por su papel en “12 años de esclavitud”, esa decisión responde a una visión “eurocéntrica” de la belleza.

En un largo mensaje publicado en la red social Instagram, Nyong’o explicó que le “agradaba” el hecho de estar en la portada de una revista porque “era la oportunidad de enseñarles a quienes tienen la piel oscura y el cabello encrespado, y sobre todo a nuestros niños, que son guapos tal como son”.

Pero “me decepciona que Grazia UK me haya invitado a estar en su portada para modificarla luego y alisarme el cabello para hacerlo coincidir con su noción de lo que es un cabello hermoso”, añade la actriz en el texto publicado junto a la foto modificada por la revista y dos imágenes no retocadas de la misma sesión fotográfica.

En Twitter, dijo sentirse “decepcionada” por el hecho de que se haya modificado su peinado para asemejarlo a una visión “eurocéntrica” de lo que es un pelo bonito.

Disappointed that @GraziaUK edited out & smoothed my hair to fit a more Eurocentric notion of what beautiful hair looks like. #dtmh pic.twitter.com/10UUScS7Xo

— Lupita Nyong’o (@Lupita_Nyongo) 10 de noviembre de 2017